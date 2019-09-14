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4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

14.09.2019 19:584 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak'taki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları yaralanan E.Y.'yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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