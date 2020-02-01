Haberler » Yaşam » 4 yaşındaki Eslim kalp ameliyatı için yardım bekliyor - Haberler

4 yaşındaki Eslim kalp ameliyatı için yardım bekliyor

Balıkesir'de doğuştan kalbinde iki delik olan küçük kız, ameliyat olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:334 yaşındaki Eslim kalp ameliyatı için yardım bekliyor
'de doğuştan kalbinde iki delik olan küçük kız, ameliyat olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

ilçesinde yaşayan Gülşen Yakak, kızında doğuştan itibaren kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Gülşen Yakak, kızı Eslim Sedef'in kalbi delik olarak doğduğunu, fakat maddi imkansızlıklar yüzünden bugüne kadar tedavi ettiremediklerini belirtti. Doğuştan itibaren kalbinde iki deliği bulunan ve günden güne büyüyen bu delikler sebebiyle hayati riskin başladığını ifade eden Gülşen Yakak, borç bularak gittikleri Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kontrollerin yapıldığını ve kızının acilen ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Perimembranöz teşhisi konulan Eslim'in ameliyat olmaması halinde küçük yaştan itibaren kalp pili ile yaşayacağı öğrenildi. Balıkesir Devlet Hastanesi'nden İzmir'e sevk edilen fakat maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisine başlanamayan küçük kız, şu anda sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Susurluk, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 16:45:56