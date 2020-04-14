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4 yaşındaki kayıp çocuktan iyi haber

Muş'un Malazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

14.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:16
4 yaşındaki kayıp çocuktan iyi haber
Muş 'un Malazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Malazgirt ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram için dün akşam saatlerinde gelen ihbar neticesinde jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece de süren arama faaliyetlerinin şu ana kadar devam ettiği, çocuğun az önce açık arazide sağ olarak bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Kıymetli anne ve babalar, çocuklarımızı özellikle bu salgın günlerinde lütfen gözümüzün önünden ayırmayalım" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Malazgirt, Muş, 3. Sayfa
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