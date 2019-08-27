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4 yaşındaki kızının gözleri önünde ayrılmak isteyen eşinin boğazını kesti

Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde eşinin boğazını kesti.

27.08.2019 17:35
4 yaşındaki kızının gözleri önünde ayrılmak isteyen eşinin boğazını kesti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşiyle sokak ortasında tartışan şahıs, karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti. Olay sırasında kadının, 4 yaşındaki kızının yanında olduğu ortaya çıktı.

Olay, İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hafize K. (23) eşi Uğur K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hafize K.'nin acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan Hafize K.'nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

4 YAŞINDAKİ KIZI OLAYA ŞAHİT OLDU

Akıllara durgunluk veren olayın ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Genç kadının, Uğur K.'nin yanına 4 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği öğrenildi. Annesinin bıçaklandığını gören 4 yaşındaki kız ise hemen eve koyarak anneannesinden yardım istedi. Hemen sokağa inen Hafize K.'nin annesi ise kızına bir bez yardımı ile tampon yaptı.

DAHA ÖNCEDE DARP ETMİŞ

Öte yandan zanlı Uğur K.'nin daha önce de karısını darp ettiği öğrenildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu. Genç kadının daha sonra şikayetini geri aldığı ileri sürüldü.

Dehşet saçan koca Uğur K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

4 yaşındaki kızının gözleri önünde ayrılmak isteyen eşinin boğazını kesti

İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (13)
YAZIKLAR OLSUN: YOL OLUR BUNLAR BURAYA YAZIOM BİRİ YAPTI YA ÖBÜRÜ NEDEN YAPMICAK LZNET OLSUN DÜŞÜLEN HALLERE YAZIKLAR OLSUN BU KADAR BASİTMİ CAN ALMAK
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SUAT: ALLAH BELANIZI VERSİN AMİN
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ADINIZI YAZIN: GÖZ ALTINA ALINIP HOP ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST. . . . 3 GÜN SONRA BU KADINCAĞIZINDA HABERİNİ ALMAYIZ İNŞALLAH. . . .
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YUNUS: Bunları devletin yumuşak davranması çesaretlendiriyor.
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ECE: Allahım inşallah komadan çıkar anne bu şeytanlar birbirlerini örnek alıyor hani nerde bu yasalar ilk okuldan başlanmalı insana kadına hayvana ana babaya saygı
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ÖZCAN: HEP DIŞ GÜÇLERLE CHP OYUNU. . . BU CHP YOKMU ÜLKEYİ YÖNETEMEDİ NE HALE GETİRDİ GAVUR CHP
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AŞİKAR: chp lisin sen çok aşikar ettin
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KEMAL: ne alaka salakmısın? inşallah ironi yapıyorsundur.
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TİPİK CHPLİ: ÖZCAN LÜTFEN SEN YAŞAMA ÖL YA HEMEN BİR AN EVVEL ! SENİNLE AYNI HAVAYI TENEFÜS ETMEK İSTEMİYORUM İĞRENİYORUM SENDEN.
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SALİH: Çoktan beri şeriat gelmiş haberimiz yok
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