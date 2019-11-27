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4 yaşındaki kızın şarkı performansı Haluk Levent'i mest etti

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye, bu kez köy çocukları tarafından canlandırıldı. 4-5 yaşlarındaki küçük kızın şarkı performansı ise Haluk Levent'ten tam not aldı.

27.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:47

Yıllardır ekranlarda var olan ve büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin köyde yaşayan çocuklar tarafından canlandırılması yeniden gündem oldu. 4-5 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğun mükemmel performansı ve sesi ise dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

"BU UFAKLIKLARLA BİR KONSER SÜPER OLUR"

Twitter'da kısa sürede gündem olan bir videoda 4-5 yaşlarındaki kız çocuğu, Haluk Levent'in Anlasana şarkısını söylüyor. Köylerindeki imkanlarıyla stüdyo kuran ve elindeki tarakla şarkı söyleyen kız çocuğu ünlü şarkıcı Haluk Levent'i kendisine hayran bıraktı. Kız çocuğunun şarkı söylediği videoyu paylaşan Haluk Levent "Ülen yerim sizi üleennn! Sıfır detone. 9 saniyedeki nefesi kontrolü harika. Bu ufaklıklarla bir konser çok güzel olur" dedi.

ACUN ILICALI İSTANBUL'A GETİRTMİŞTİ

Diyarbakırlı çocukların O Ses Türkiye'yi canlandırarak çektiği videolar sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Çocukların performansı karşısında sessiz kalamayan Acun Ilıcalı ise minikleri İstanbul'a getirmişti. Çocuklara önce İstanbul'u gezdirten Ilıcalı, ardından O Ses Türkiye'nin çekimlerine konuk ederek jüri koltuğunda oturtmuştu.

4 yaşındaki kızın şarkı performansı Haluk Levent'i mest etti

O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Haluk Levent, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ZAKKUM:proje diyorum ben size inanın proje
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ANKARA:Adam gibi adam, helal olsun sana Haluk LEVENT!
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BABA:bir türlü bu a damın samimiyetine inananımyoru.
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LEYLİ LEYLİ YAR:Haluk Levent de reklam yapacağım diye iyi adam rolü oynamaya doymadı, hala yiyen var mı bu numaraları?
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ANKARA:Zoruna mı gitti? Kimsenin bir şey yediği yok, sen uyumaya devam et Leyli Leyli yar ;)
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