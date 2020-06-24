4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Elazığ'da evinden oynamak için çıkıp kayıp olan 4 yaşındaki Ömer Faruk, jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu 500 dönümlük buğday tarlasında bulunup ailesine teslim edildi.

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu
24.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:43
Elazığ'da evinden oynamak için çıkıp kayıp olan 4 yaşındaki Ömer Faruk, jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu 500 dönümlük buğday tarlasında bulunup ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Doğankuş köyündeki evlerinden oynamak için çıkan 4 yaşındaki Ömer Faruk Aydemir kayıp oldu. Aile, çocuklarının kayıp olduğunu fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri köy çevresinde arama çalışması başlattı. Küçük çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, başaklar arasında detaylı arama yaptı. 500 dönümlük buğday ekili alanda 5 saatlik arama yapan jandarma ekipleri, küçük çocuğu burada buldu.

Kayıp olduğu için korkan küçük çocuğu, jandarma ekipleri ailesine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ömer'in, ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Faruk Aydemir, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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