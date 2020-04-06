4 yıl önce kızını kaybeden baba, otomobilinde intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Tevfik K. (55), otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Tevfik K.'nin, 2016'da 12 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği için senelerdir üzgün olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi 510 Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Valiliği'nden emekli memur Tevfik K., kendisine ait otomobilde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tevfik K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Tevfik K.'nin cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tevfik K.'nin, 2016'da 12 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği ve senelerdir üzgün olduğu öğrenildi. Tevfik K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA