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4 yıl önce kızını kaybeden baba, otomobilinde intihar etti (2)

ESKİ EŞİ BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞAydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde intihar eden Tevfik K.'nin (55), Manisa Valiliği'nden makam şoförüyken emekli olduğu öğrenildi.

06.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:12
4 yıl önce kızını kaybeden baba, otomobilinde intihar etti (2)

ESKİ EŞİ BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde intihar eden Tevfik K.'nin (55), Manisa Valiliği'nden makam şoförüyken emekli olduğu öğrenildi. İlk eşinden olan kızını kanser nedeniyle 2016 yılında yitiren Tevfik K.'nin, ailevi sorunlar ve geçimsizlik nedeniyle ikinci eşinden bir süre önce boşandığı belirtildi. Dün boşandığı ikinci eşinin evinin önüne giden Tevfik K.'nin, eski eşiyle barışmak istediği ancak teklifinin kabul görmediği ortaya çıktı. Eşinin evinin önüne park ettiği otomobiline binen Tevfik K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği kaydedildi.Bahattin ALBAYRAK/ KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Manisa, Güncel
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