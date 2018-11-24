Genç Kadının 4 Yıldır Kesmediği Tırnakları, 12 Santim Uzadı

35 yaşındaki Rus kadın Elena Shilenkova, kendisine "Tırnaklarını uzatamazsın" diyen arkadaşı ile iddiaya girdi ve dört yıldır kesmediği tırnakları 12 santim uzadı.

"BEBEKLERİM" DİYE HİTAP EDİYOR

Tırnaklarına "Bebeklerim" diye hitap eden Shilenkova, tırnaklarını zarar görmemesi için, yüzmediğini, tenis oynamadığını ve Rusya'nın dondurucu soğuğuna rağmen eldiven giymediğini söyledi.

ARKADAŞIYLA İDDİAYA GİRDİ

Shilenkova, arkadaşı ile girdiği bir iddia sonrası sonrası tırnaklarını kesmemeye karar verdiğini ve tam dört yıl üç aydır tırnaklarını kesmediğini ifade etti. Tırnaklarının zarar görüp kırılmaması için elinden geleni yaptığını söyleyen genç kadın, özellikle bazı geceler rüyasında tırnaklarının kısa olduğunu görünce korku içinde uyandığı söyledi.

BAZILARI KORKUYOR BAZILARI BEĞENİYOR

Shilenkova, bazı insanların tırnaklarından korktuklarını bazılarının ise tırnaklarını çok beğendiklerini ve kendisi ile fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi.