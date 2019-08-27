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4. Yuntdağı Güreş Festivali hazırlıkları başladı

Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali hazırlıkları başladı.

27.08.2019 17:51 4. Yuntdağı Güreş Festivali hazırlıkları başladı
Yunusemre Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreş Festivali hazırlıkları başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ortaköy Er Meydanı'nda incelemede bulundu.

Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde er meydanının yiğitleri bu yıl da Yuntdağı'nda buluşacak. Bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar başlarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Ortaköy Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çerçi'ye 23. Dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Yahya Doğan, Tiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz ve daire müdürleri eşlik etti. Ekiplerin alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, ata sporu olan güreşi sevdirmek amacıyla her yıl düzenledikleri güreş festivalini bu yıl da devam ettireceklerini belirterek, vatandaşların daha rahat bir ortamda güreş izlemesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti. - MANİSA

Yunusemre, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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