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40 bin liralık borç için Somali'ye gitmişti

Somali'nin başkenti Magadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden inşaat firmasında görevli Turan Sevi, Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

31.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:26 40 bin liralık borç için Somali'ye gitmişti
'nin başkenti Magadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden inşaat firmasında görevli Turan Sevi, 'ın ilçesinde toprağa verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki Türk'ten birisi olan 67 yaşındaki Turan Sevi'nin cenazesi önce havayolu ile Ankara'ya, buradan da karayolu ile Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi.

Otopsi işlemlerinin uzaması sonucu bugüne ertelenen cenaze için sabah saatlerinde morgdan alınan Turan Sevi'nin cenazesi, helallik alınması için Umurlu Mahallesi'ndeki evine getirildi. Cenaze daha sonra Umurlu Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Sevi'nin eşi Halide Sevi, kızları Dilek, Demet ve Gülden ile torunları cenaze töreni boyunca tabutun başından bir an olsun bile ayrılmadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken aile fertlerine, görevli sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Dedesinin fotoğrafını taşıyan ve tabuta sarılıp gözyaşı döken torunları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sevi'nin cenazesi öğle namazı sonrası Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çarşı Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ev borcu için Somali'ye gitmişti

Terör saldırısında hayatını kaybeden Turan Sevi'nin yurt içinde ve yurt dışında birçok otoyol inşaatında çalıştığı ancak emekli olduktan sonra satın aldığı evin kalan 40 bin liralık borcunu ödeyebilmek için Somali'ye gittiği öğrenildi.

Cenaze törenine AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Efeler, Somali, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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