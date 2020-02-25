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40 bin TL'lik market soygununda JASAT olayın peşini bırakmadı

Denizli'de müdürlük yaptığı ünlü bir market zincirinin şubesini 40 bin TL soyan mağaza müdürüne yardım eden şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

25.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:5540 bin TL'lik market soygununda JASAT olayın peşini bırakmadı
'de müdürlük yaptığı ünlü bir market zincirinin şubesini 40 bin TL soyan mağaza müdürüne yardım eden şahıs jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, ünlü bir market zincirinin şubesinde mağaza müdürü olarak görev yapan Osman G., (30) jandarmayı arayarak gece marketin kasasının soyulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi soygunun yapıldığı markete gelerek inceleme başlattı. 40 bin TL'nin çalındığı belirleyen ekipler mağaza müdürü Osman G.'nin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine soruşturmayı derinleştiren JASAT timi, Osman G.'yi gözaltına aldı. Ardından marketin 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler ilginç bir ayrıntıya ulaştı. Osman G.'nin gece markete geldiğini ve belli bir süre sonra elinde poşetle çıktığını belirledi. Osman G., sorgusunda her şeyi itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Osman G. tutuklandı.

JASAT timi olayın peşini bırakmadı

Soruşturmanın peşini bırakmayan JASAT timi Osman G.'nin, olayın ikinci bir şüphelisinin daha olduğunu belirledi. Osman G.'nin olayı arkadaşı Ender Y., ile gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından JASAT timi tarafından gözaltına alınan Ender Y.'de işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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