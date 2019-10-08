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40 bin TL'lik vurgun güvenlik kamerasında

Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

08.10.2019 11:30
Tekirdağ'da inşaat halindeki bir binaya girerek yaklaşık 40 bin TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.
Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. İnşaat halindeki bir binanın zemin katına zorla giren iki hırsız, saniyeler içerisinde maddi değeri yüksek elektrik kabloları ve teçhizatı çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mal sahibi Dursun Doğan yaklaşık 40 bin TL değerindeki malzemelerinin bulunması için şikayette bulundu. Doğan'ın şikayeti üzerine emniyet ekipleri düğmeye bastı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından isimlerinin F.K. ve B.Y. olduğu öğrenilen iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
(Furkan Bolat/İHA)
40 bin TL'lik vurgun güvenlik kamerasında

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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