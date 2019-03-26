40 Dakika Teneffüs, 40 Dakika Ders Projesi, Antalya'da başladı

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40 Dakika Teneffüs, 40 Dakika Ders Projesi, Antalya'da başladıÖğrencilere bocce, karate, badminton gibi gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleniyorANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' Projesi, Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulunda uygulanmaya başladı. 40 dakika teneffüste öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla bocceden, karateye kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' Projesi, Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak uygulanmaya başlandı. 40 dakikalık teneffüslerde resim, badminton, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili, satranç, masa tenisi, beştaş, yedi kiremit, bocce gibi faaliyetler düzenleniyor. Teneffüsün ardından derse giren öğrenciler, 40 dakika da ders işlemeye devam ediyor. Teneffüsler 40 dakikaya uzamasından dolayı önceden 08.30-14.30 olan okul saatleri, 08.20-16.00'ya çıktı. Projenin pilot okullarından birisi olan Aksu ilçesinde Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulunda ise öğrencilerin okul ve sosyal hayatında etkili olacak etkinlikler düzenleniyor. Dersten büyük bir heyecanla çıkan çocuklar, hemen bahçeye koşarak etkinliklerin düzenlendiği alana doğru yöneliyor."Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre etkinliklere katılıyorlar" Okul Müdürü Soner Yılmaz, 40 dakika teneffüsün bilinen bir durum olmadığını söyledi. Teneffüs boyunca öğrencilerin öğretmenlerin gözetiminde çeşitli faaliyetler yaptığını ifade eden Yılmaz, "Karate, badminton, görsel sanatlar, müzik, bocce, drama, tiyatro, desen çalışmaları gibi farklı etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre etkinliklere katılıyorlar" dedi."Ekosistemin dışına çıkıyoruz" Etkinliklerin amacına değinen Yılmaz, "Bildiğimiz okul ekosistemin dışına çıkıyoruz. Sadece bilgiye dayalı değil, yaparak ve yaşayarak eğitim sistemini amaçlayan bir proje. Öğrencilerimiz fiziksel ve zihinsel öğrenimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencileri derse boğmuyoruz, farklı yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz" şeklinde konuştu. Projenin 2'nci dönemde faaliyete geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Öğrencilerin davranışları konusunda olumlu geri dönüşler elde ettik. Öğrencilerimiz uyumlu şekilde grup çalışmasını öğrendiler. Daha önceden bilmediğimiz ilgi ve yeteneklerini keşfettik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin çoğunluğu projeden memnun. Şöyle düşünün, bizim okulumuz kırsal bir bölgede. Öğrencilerimizin çoğunluğu karate, badminton gibi farklı etkinliklere gitme şansları yok. Artık bu çocukların ayaklarına geldi" dedi."Başarımızı arttırıyor" 8'inci sınıf öğrencisi Asya Özkan, projeden memnun olduğunu söyledi. Özkan, "Güzel etkinlikler var, stres atıyoruz. En azından fazla derslere boğulmuyoruz. Resim, badminton gibi etkinlikler bizim başarımızı arttırıyor. Derse bağlı her hafta değişen etkinliklerimiz var" dedi. Etkinliklerin güzel olduğunu söyleyen öğrenci Mehmet Ali Aydın, "Derslerden biraz kafanız dağılıyor. Biraz geç çıkıyoruz, sadece o yanı kötü. Eve gidene kadar saat 5 oluyor. Ama projeyi sevdim" ifadelerini kullandı. 5'inci sınıf öğrencisi Elif Meşe, "Derse girdiğimizde önceden sıkılıyordum. Şimdi daha mutlu oluyorum, enerjim yerine geliyor" diye konuştu."Yeni sporlara yönelmemizi sağlıyor" 6'ncı sınıf öğrencisi Zilan Üren ise projenin olumlu etkileri olduğundan bahsetti. Üren, "Memnum kaldım. Ama günde 2 etkinlik yerine 1 tane olsaydı ben okuldan çıktığımda servisle eve gelene kadar 5.30 oluyor ve geç saate kalıyorum. Ama gerçekten etkinliklerin üzerimizde etkisi var. Zeka oyunları, karate bizi çok etkiliyor. İnsanların daha önce hiç yönelmediği yeni sporlara yönelmemizi sağlıyor. Bunun da bize olumlu dönüşleri oluyor" ifadelerini kullandı.