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40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu'dan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya sayfasından "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

18.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:37
40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu'dan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya sayfasından "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Ordu 'dan 'fındık' desteği geldi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu uygulamasına katkıda bulunmak için 81 ilde 81 okula fındık göndermeyi taahhüt etti.


Güler, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığı ile ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden" açıklamasında bulundu.


Başkan Güler'in bu paylaşımı tüm Türkiye genelinde destek gördü. Başkan Güler'in bu paylaşımı iki saatte 25 bin beğeni aldı.


Başkan Güler'in bu paylaşımının ardından ülkenin değişik illerinden milletvekili ve belediye başkanları da yörelerinde yetişen ürünlerden göndermek istediklerini belirttiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Hilmi Güler, Ziya Selçuk, Ordu, Güncel

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