40 dönüm buğday ekili alan yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan yandı.

05.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:16
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan yandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde tarlada dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma önlem aldı. Çevredeki tarlalarda çalışanların da traktörlerle müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 40 dönüm buğday ekili alan yandı.
Mahalle sakinlerinden Emin Ayata, yangının enerji nakil hattının kopması nedeniyle başladığını ileri sürdü.
Yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini anlatan Ayata, "Çevredekilerle traktörlerle gelip müdahale ettik ve alevlerin önünü kesmeye çalıştık daha sonra da itfaiye gelip müdahale etti ve söndürüldü." dedi.
Yangının söndürülmesinin ardından yanmayan bölgede biçerdöver, hasada başladı.
Bu arada kopan elektrik nakil hatları, enerjinin kesilmesinin ardından ilgili kurumun personeli tarafından onarılmak üzere kaldırıldı. 40 dönüm buğday ekili alan yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››40 dönüm buğday ekili alan yandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: Antalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısı - Haber 14:32: Tatilcilerin denizdeki atıklarını köpek topladı - Haber 14:30: ATLI POLİSLERDEN TAKSİM'DE DENETİM - Haber 14:29: Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme - Haber 14:29: ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın - Haberler 14:28: Lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı - Haber 13:35: Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla - Ekonomi 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 22:54: KKTC'de 75 gün sonra 1 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Haberler