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Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.Araçtaki 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.Gözaltına alınan sürücü Ş.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.