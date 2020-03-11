40 Fingers Gitar Dörtlüsü Mersin'de sahne alacak
"40 Fingers Gitar Dörtlüsü", Mersin'de düzenlenecek "19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali"nde sahne alacak.
11.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:24
"40 Fingers Gitar Dörtlüsü", Mersin 'de düzenlenecek "19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali"nde sahne alacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa 'nın gözde müzik toplulukları arasında gösterilen 40 Fingers Gitar Dörtlüsü'nün, sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.
Tarsus Amerikan Koleji Salonu'nda 8 Nisan'da sahne alacak İtalyan grubu, cazdan klasik müziğe, flamenkodan İrlanda şarkılarına uzanan renkli repertuvarın yanı sıra Queen'in Bohemian Rhapsody'sini de seslendirecek.?????
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa 'nın gözde müzik toplulukları arasında gösterilen 40 Fingers Gitar Dörtlüsü'nün, sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.
Tarsus Amerikan Koleji Salonu'nda 8 Nisan'da sahne alacak İtalyan grubu, cazdan klasik müziğe, flamenkodan İrlanda şarkılarına uzanan renkli repertuvarın yanı sıra Queen'in Bohemian Rhapsody'sini de seslendirecek.?????
Kaynak: AA
Etiketler : Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Avrupa, Mersin, Kültür Sanat
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