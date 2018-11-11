Vodafone 40. İstanbul
Maratonu kapsamındaki 10 kilometre koşusunu erkeklerde Fatih
Korkunç, kadınlarda ise Suzan Tunca
ilk sırada tamamladı.
Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş
sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve Vodafone Park
, Fındıklı
, Tophane
, Galata
Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü
'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi
önündeki bitiş çizgisine ulaştı.
Koşuda Türk atlet Fatih Korkunç, 33 dakika 23 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti. Fatih'i 30 saniye geriden takip eden Mustafa Araç
ikinci, İspanyol sporcu Victor Gallego Casilda ise 33 dakika 56 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.
Kadınlarda ise kürsünün 3 basamağına da Türk sporcular çıktı. Suzan Tunca 37 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 43 dakika 38 saniyelik süresiyle Aslı Simay Yazıcı ikinci, 44 dakika 29 saniye ile Hatice
Zeylan üçüncü sırada yer aldı.
Tunca,Fatih,İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 11:08