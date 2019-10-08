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40 kişilik iş için 650 kişi mülakata girdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) ile 15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için 650 kişi başvuruda bulundu.

08.10.2019 23:5240 kişilik iş için 650 kişi mülakata girdi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) ile 15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için 650 kişi başvuruda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağının duyurulmasından sonra Şuhut Belediyesinde bulunan İŞKUR'a 650 kişi başvurdu. 15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde mülakatlar başladı. Tek tek ismi okunan adaylar eğitim, ekonomik durumu, çocuk sayısı gibi konularda mülakata alındı. Mülakata girecek adayların heyecanı ise görülmeye değerdi. Bu sabah erken saatlerde başlayan mülakatın sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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