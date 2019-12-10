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40. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi sona erdi.

10.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:1640. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi sona erdi
Suudi Arabistan'ın başkenti 'da yapılan 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ve Umman'ın liderler düzeyinde katılım göstermediği zirve, sadece 54 dakika sürdü.
KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyani tarafından okunan kapanış bildirisinde, Körfez ülkeleri arasındaki birliğin önemine vurgu yapıldı.
40. KİK Liderler Zirvesi, Körfez krizinin başladığı Haziran 2017'den bu yana düzenlenen en kısa zirve olarak kayıtlara geçti.
Krizin ardından Aralık 2017'de yapılan ilk KİK Zirvesi de 75 dakika sürmüştü.
Öte yandan, 41. KİK Liderler Zirvesi'nin Bahreyn'in ev sahipliğinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Riyad'daki KİK Zirvesi'ne üye ülke liderlerinden ev sahibi Kral Selman'ın yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah katılırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman ise zirveye liderler düzeyinde katılım göstermedi.
KİK Zirvesi'nin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, zirveye BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ve Umman Sultanı Kabus bin Said'e vekaleten ise Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said'in katılacağı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Doha heyetine başkanlık etmesi için Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi görevlendirdiği kaydedilmişti

Körfez İşbirliği Konseyi, Katar, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

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