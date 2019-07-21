Haberler» Güncel» Haber

40 liraya Maraş burma bilezik

Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda 5 liradan 90 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

21.07.2019 09:22 40 liraya Maraş burma bilezik
Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda 5 liradan 90 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu. Fiyatı 5 liradan başlayan ve bakırdan yapılan takılar, altın kaplamasıyla dikkat çekiyor. 40 liraya satılan Maraş burma bilezik, 90 liraya satılan altın kemer en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Ürünler üzerinde ince işçilikler olduğunu söyleyen Ali Atıcı, "Bizim ürünlerimiz bakır üzerine altın kaplama olarak satıyoruz. Kuyumcularımızın dahi çoğu bizden örnek model alıyor ve imitasyon ürünlerin gerçeklerini de üretiyorlar. Biz bunu burada bir sektör haline getirmeye çalışıyoruz. Bütçesi düşük olanlar gelip bizden alış veriş yapıyorlar. Düğün alışverişini dahi bizden yapanlar var. Gelinle anlaşıyorlar tabi o şekilde oluyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:28   "Ata'ya Selam" etkinliğinde dikkat çeken araç
09:28   Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı (YENİDEN)
09:27   Büyükşehir başarılı öğrencileri tatil kamplarında ağırlıyor
09:26   Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü
09:24   Cezaevinde 70 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi
09:24   Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (3)
09:23   Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı