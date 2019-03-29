40 Maçta 29 Gol Atan Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye Geliyor!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına başladı. Bu sezon gol yollarında büyük çaresizlikler çeken, Soldado, Slimani, Frey ve Ayew'in performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, kadroya kaliteli bir golcü katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gönlündeki ismin Genk'in yıldızı Mbwana Samatta olduğu belirtildi. Yanal'ın raporu doğrultusunda yönetimin de Samatta için şimdiden nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.

BU SEZON 29 GOLÜ BULUNUYOR

26 yaşındaki Tanzanyalı forvet bu sezon Belçika Ligi ve UEFA Avrupa Liginde 40 maçta toplam 29 gol atarak adeta şov yaptı. Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan yönetimin, Samatta için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor. Bu arada İtalyan basını Kanarya'nın, Atalanta'nın Polonyalı sol beki Arkadiusz Reca ile ilgilendiğini ileri sürdü.

SAMATTA KİMDİR?

1.80 boyundaki Samatta kariyerine Tanzanya'nın African Lyon takımında başladı. 2016'da 800 bin Euro'ya Genk'e transfer olan başarılı forvet, Belçika liginde 28 maçta 20, Avrupa Ligi'nde ise 12 maçta 9 olmak üzere toplam 29 gole imza attı. Hızı ve tekniği ile dikkat çeken Samatta, Milli Takım'da ise 45 maçta 17 gol kaydetti.

(Sabah)