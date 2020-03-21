Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler

40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvardan alt yola uçtu.

21.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:41
40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.


Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre C.B. (21) idaresindeki 34 ZY 4320 plakalı otomobil, viraja kontrolden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra 40 metre yükseklikteki duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Emre C.B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler 40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı - Haberler İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak - Haberler Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Haberler Niğde'de berberlerin kapanma saatinde yoğunluk oluştu - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı - Haberler AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı - Haberler Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu - Haberler Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading