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40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.

08.03.2020 09:41
40 milyar $'lık ticarete 'kadın' yön veriyor
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye 'nin gelişen ekonomisi ve yükselen dış ticaretinde kadın iş insanlarımızın daima itici güç olacağına eminiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Nail Olpak, Türkiye, Ekonomi
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