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40 milyon TL'lik borca haciz

Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.

24.07.2019 17:08 40 milyon TL'lik borca haciz
Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin Samsun esnafına ve çeşitli kamu kurumlarına olan 40 milyon TL'lik borcu nedeniyle şirket bünyesinde olan 6 araç haczedildi. Araçlar, Atakum Belediyesi garajından trafik polisleri nezaretinde götürüldü.

Atakum Belediyesi tarafından önceki dönemlerde kurulan ve borçlarıyla gündemden düşmeyen Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.'de haciz şoku yaşandı. Şirketin Samsun esnafına, kamu kurumlarına ve pek çok kalemde bulunan 40 milyon TL'lik borcu nedeniyle Atakum Belediyesine hizmet eden 6 aracı haczedildi. Hacze konu olan işlemlerin içerisinde "37,5 ton lop et" borcu da yer aldı.

Esnaf borcu haciz getirdi

Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin Samsun esnafı, kamu kurumları gibi kalemlerde toplamda 40 milyon TL'lik borcu nedeniyle yapılan haciz işleminde, Atakum Belediyesine ve halkına hizmette bulunan 2 otobüs, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ile 1 binek araç haczedildi. Haciz işlemi için yanlarında şoför getirmeyen polis memurlarına yine Atakum Belediyesi şoförleri yardımcı olarak araçların garaja götürülmesini sağladı. Atakum Belediyesi personeli ise araçların mesai saatleri içerisinde birer birer belediyeden götürülmesini ise şaşkınlıkla izledi. - SAMSUN

Atakum, Güncel

Kaynak: İHA

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