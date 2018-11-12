'40 oğlan 40 kız' tepesinin hüzünlü öyküsü...Tepe havadan böyle görüntülendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:45

'40 oğlan 40 kız' tepesinin hüzünlü öyküsü...Tepe havadan böyle görüntülendiToplu mezarların olduğu iddia edilen tepenin ilginç hikayesini köyün en yaşlısı anlattı81 yaşındaki Esed Ulukoca: "Osmanlı dönemindeki işgalde burada erkek ve kız 80 kişi öldürülmüş""Mezarların yerleri belli, etrafını taşlarla örmüşler""Buraya ziyaret için gelip gidenler olduğu için yolunun yapılması, düzeltilmesi lazım"ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır Mahallesi'nde yaşayan köylüler, Osmanlı döneminde meydana gelen bir savaşta düşman askerleri tarafından öldürülen 40 erkek ve 40 kızın mezarlarının bulunduğu köyün en yüksek tepesine 40 Oğlan 40 Kız verildiğini anlattılar. Eskişehir'e yaklaşık 51 kilometre uzaklıkta bulunan Doğançayır Mahallesi'ndeki yüksekliği yaklaşık 1220 metre olarak belirtilen tepenin isminin hikayesi yerel halk tarafından adeta kulaktan kulağa yayılıyor. Anlatılan hikaye ve tepe sayesinde de köy, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Köyün önde gelen yaşlılarından 81 yaşındaki Esed Ulukoca, tepeye neden 40 oğlan 40 kız tepesi denildiğini anlattı. Tepede 80 mezar olduğunu iddia eden Ulukoca, "Burasının yüksekliği 1220 metre. 40 oğlan 40 kız tepesi. Osmanlı zamanında 40 oğlan, 40 kız öldürülmüş burada. Mezarlarının yerleri var. Osmanlı zamanında düşman işgaline uğramış. Bu tepede 40 oğlan ve 40 kız öldürmüşler. Tepenin de adı ondan beri 40 oğlan 40 kız kalmış. Mezarları burada. Öyle beton ile yapılı değil, ama mezarların etrafını taşlarla örmüşler. Mezarların yerleri belli" diye konuştu."Tarihi eser var burada gelinmesi lazım"Tepeye çıkan yolun bozuk olduğunu ve yaptırılması gerektiğini aktaran Esed Ulukoca, "Bu yolu güzel, düzgün yaptırmaları lazım. Buraya ziyaret için gelen giden oluyor. Su, sel yolları yarık yarık yarmış. Taşlar yüzünden arabalar zor çıkıyor. Aslında muhtarlığın kaymakamlığa söylemesi lazım. Gelip dozerler ile bu yolu düzeltmeleri lazım, tamir ettirmeleri lazım. Böyle olmaz, zor çıktık buraya. Tarihi eser var burada. Bilinmesi gereken yer, gelinmesi lazım" şeklinde konuştu.