19 Kasım 2018 Pazartesi 15:38



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:38

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Mavi Kod tatbikatı yapıldı.Tatbikatın senaryosuna göre; hastanenin Radyoloji Onkolojisi servisinde tedavi gören hastanın aniden durumunun kötüleşmesi üzerine görevli hemşirenin Mavi Kod (Hayati Risk) çağrısı verdi. Bunun üzerine acil serviste görevli Mavi Kod ekibi olay yerine gelerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hasta acil serviste bulunan, yoğun bakım servisine götürülerek orada yapılan tıbbi müdahalenin ardından kalbi duran hasta 40 saniyede hayata döndürüldü. Başarılı geçen tatbikat gerçeğini aratmadı.Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istediklerini belirten Hastane Kalite Birimi Sorumlusu Gülsüm Oflaz,"Bugün burada sağlıkta kalite standartları gereği Mavi Kod-2222 tatbikatını gerçekleştirdik. Senaryo gereği Onkoloji biriminde durumu kötüleşen bir hasta için mavi kod çağrısında bulunduk. Acil servis Mavi Kod ekiplerimiz 40 saniye gibi çok iyi bir sürede Onkoloji birimine gelerek hastaya gerekli müdahaleyi yapıp hastanın acil servise transferini gerçekleştirdiler. Burada Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istedik. Mavi Kod tatbikatında hastaya müdahale süresi normalde üç dakikada yapılır. Bizim arkadaşlarımız ise bu sürenin çok çok altında kırk saniye gibi bir zamanda hastaya müdahale etti" dedi. - SİVAS