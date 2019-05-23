40 ülkeden gelen geleceğin mucitleri İzmir'de buluştu

BİLİM Kahramanları Derneği'nce düzenlenen First Lego League Open International Turkey turnuva organizasyonunun açılışı, 40 ülkeden 82 takımın katılımı ile Fuar İzmir'de gerçekleşti. Her takımın kendisine ve ülkesine özgü kostümlerle stantlarda projelerini tanıttığı etkinlik ile İzmir ilk defa bu alanda kıtalararası bir buluşmaya sahne oldu.
15.First Lego League (FLL) Turnuvaları'nın uluslararası temsili olan Open International Champions organizasyonunun açılışı, Fuar İzmir'de yapıldı. Bilim Kahramanları Derneği'nce gerçekleştirilen 'Uzay Serüveni' temalı organizasyona 40 ülkeden 82 takım katılıyor. Takımlar tasarladıkları robotlarla 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kaynaşarak turnuvada yarışacak. Toplam 800 katılımcıyı ağırlayan organizasyonun açılışı törenle yapıldı. Açılışta takımlar ülkelerine özgü kıyafetler, yiyecekler ve bayraklarla süsledikleri stantlarında, ziyaretçilere ve diğer yarışmacılara projelerini tanıttı.
TÜRKİYE'DEN 7 TAKIM YARIŞACAK
Turnuvaya Türkiye'den 7 takım katılıyor. Cihat Kora Anadolu Lisesi ile Karşıyaka'dan özel bir okul takımı beraber İzmir'i temsil edecek. Bu yıl düzenlenen organizasyonda öğrenciler, astronotların uzayın keşfi görevleri sırasında karşılaştıkları fiziksel ve sosyal sorunlara çözüm bulan projeler üreterek, bu sorunlara yönelik proje hazırlama, özdeğerler, robot tasarım-programlama alanlarında yarışacak. Etkinliğin son günü 25 Mayıs'ta turnuvada kazanan takımların minik mucitleri ödüllerini alacak.
NASA'DAN CANLI BAĞLANTI
Törende NASA'da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile canlı bağlantı gerçekleştirildi. 40 ülkeden gelen bilim kahramanlarıyla konuşmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: "Bu etkinliğin İzmir'de olmasından memnuniyet duyuyorum. Orada çok iyi vakit geçireceğinizi umuyorum. Sizden 10 bin kilometre ötedeyim. Uzay ve bilimle ilgili projeleriniz var biliyorum, çok başarılı olacaksınız. Gayet iyi yapıyorsunuz. Bu yılın konusu uzaydaki problemlerin çözümüydü. O kadar çok problem var ki işin başına geçene kadar farkında olmuyorsunuz. Problemleri nasıl çözeceğinizi ortaya çıkarmamız lazım. Problemler için birçok çözüm bulduğunuzu düşünüyorum. Son derece pahalı bir hobi ancak çok eğlenceli. Biz uzay çalışmalarında çok yeni gelişmiş teknolojiler kullanıyoruz. Üç gün bir yarış olacak, herkesin kendine göre başarılı olacağını düşünüyorum. Bu tür yarışlar sizler için çok faydalı. Uzay hakkında birçok şey öğreniyorsunuz, değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Yepyeni bir ülke tanıdınız. Kendinizi eğitmiş olacaksınız. Aslında takım olarak çalışınca zorlukların üstesinden gelmek çok daha kolay oluyor. Fikirleriniz ileride çok işe yarayacak."
'VERİMLİ VE DÜŞÜNCELİ DÜNYA VATANDAŞLARI OLMALARINI İSTİYORUZ'
Kendisinin de bir çocuk doktoru olduğunu hatırlatan ve etkinliğin çocuklara katkısından söz eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Suat Çağlayan da, "FLL, yetenekli çocuklara çok fazla fırsat sunuyor. Bu yarışmalar insanlara küçük bir mikro kozmos sağlıyor. Çocuklar da belli bir konu hakkında takımlarıyla araştırma yapıyorlar. Planlama, programlama öğreniyorlar. Son derece eğlenceli ortamda muhteşem takım ruhuyla çalışıyorlar" dedi. Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ise, "Ev sahibi olarak inanılmaz derece heyecan ve onur duyuyoruz. Birbirimizi tanıyıp deneyimlerimizi paylaşacağız. Evet, biz buraya dostlar edinmeye geldik. Hedefimiz çocukların gelişimine katkıda bulunmak. Verimli ve düşünceli dünya vatandaşları olmalarını istiyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik matematik ve fen çok önemlidir. Bu özel etkinlik sayesinde birçok çocuk bir araya geldi, Bilim çocukları bir araya getiriyor" dedi.
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Kaynak: DHA