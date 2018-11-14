40.Vodafone İstanbul Maratonunda Darüşşafa Cemiyeti İçin Koştu

Anahtar ve priz sektörünün önde gelen markalarından Günsan Elektrik, her yıl Günsan Koşu Takımıyla katıldığı 40. Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl Darüşşafaka Cemiyeti adına koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek verdi.

Günsan Koşu Takımıyla "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" kampanyasını destekleyen Günsan'ın tüm çalışanları da düzenlenen kermesle kampanyaya katkı sağladı. Günsan çalışanlarının düzenlediği kermeste yapılan bağışlardan elde edilen gelirle 48 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarının bir kısmı karşılanacak.