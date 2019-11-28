Haberler » Güncel » 40 yaş üzeri kadınlar dikkat - Haber

40 yaş üzeri kadınlar dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen göz kuruluğunun tüm yaş ve cinsiyette görülebildiğini belirterek, ancak hastalığın 40 yaşın üstündeki kadınlarda daha sık meydana geldiğini söyledi.

28.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:3540 yaş üzeri kadınlar dikkat
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen göz kuruluğunun tüm yaş ve cinsiyette görülebildiğini belirterek, ancak hastalığın 40 yaşın üstündeki kadınlarda daha sık meydana geldiğini söyledi.
Göz kuruluğunun, göz yaşının yeterli üretilememesi, üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşma olması nedeni ile oluştuğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, "Göz kuruluğunun oluşumunda inflamasyon (iltihabi) süreçlerinin de rol oynadığı bilinmektedir. Tedavi edilmediğinde göz yüzeyinde kurumaya bağlı olarak ülser, ağrı ve çok ciddi durumlarda kornea olarak adlandırılan saydam tabakanın delinmesi ile görme kaybına yol açabilir. Göz kuruluğu kişilerin günlük aktivitelerini etkiler. Kitap okurken, bilgisayarda çalışırken, araba kullanırken ve klimali ortamlarda gözde yanma, batma, kızarıklık ve refleks sulanmalara sebep olur. Tam tersi gibi düşünülse de göz kuruluğunda da gözlerde yaşarma olur, bu durum kuruyan gözün kendini korumak amacı ile refleks is olarak göz yaşı üretimi nedeni ile oluşur" dedi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun tüm yas ve cinsiyetlerde görülmesine rağmen en sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görüldüğünü anlatarak, "Bunun nedeni hormonlardaki değişime bağlı olarak göz yaşı üretiminin azalmasıdır. Daha ileri yaslarda menopozun oluşması ile birlikte şikayetler daha fazla rahatsız edici olmaktadır.
Kuru gözün tanısı klinik muayene ile konulmaktadır. Tanıda biomikroskopik muayene sırasında kullanılan renkli boyalar son derece değerlidir. Gözyaşı miktarını ölçen kağıt çubuklar (Schirmer) takiplerde kullanılmaktadır.Klinik tanı en önemli yöntemdir.
Göz kuruluğunun tedavisi ilaçlar yolu ile yapılmaktadır. Deneysel olarak oluşturulan cerrahi yöntemler su ana kadar etkili olmamıştır. Tedavide en sik kullanılan ilaçlar yapay göz yaşı damlaları ve merhemleridir. Sayısız çeşidi olan bu tur ilaçlar temel olarak eksik gözyaşının yerine konması prensibine dayanır. Küçük tüpler veya tek damlalık seklinde olan bu ilaçlar hafif ve orta düzeydeki göz kuruluğunda yeterli olmaktadır. Daha ileri klinik durumlarda iltihabi önlemek için kortizonlu ve bağışıklığı baskılayıcı (siklosporin) damlalar da kullanılmaktadır. Bu damlaların yan etkileri olduğundan kullanılma miktarı ve süresi son derece önemlidir. Tüm ilaçlara rağmen yeterli düzelme görülmeyen hastalarda ise göz yaşı kanalını geçici olarak kapatan tıkaçlar yararlı olabilmektedir" şeklinde konuştu.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:34 Sorgun'da gıda denetimleri sürüyor
14:34 Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, ülkemizi bölmek parçalamak için.
14:34 Bolu'daki uyuşturucu imalatı davasında karar
14:34 Erdoğan: "Kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde güvenlik teşkilatlarımız özellikle...
14:34 Erdoğan: "Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza...
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:34:57