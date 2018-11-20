40 Yaşına Girdiğinde 226 Kiloydu – Özel Bir Egzersizle 9 Ayda 90 Kilo Verdi!!

20 Kasım 2018 Salı 21:37



20 Kasım 2018 Salı 21:37

Obezite nedeniyle depresyona girebilirsiniz. En önemlisi de sağlığınızı tehdit eder.Yapacağınız sosyal aktiviteler de sınırlıdır. Herkes eğlenirken, kimse izlenmek istenmez.Alışkanlıklardan kurtulmak da oldukça zordur.Jared Mollenkopf 40 yaşına girdiğinde tam 226 kiloydu.Sağlığı yerinde değildi, mutsuzdu ve sürekli yorgun hissediyordu. Sekiz saat boyunca oturarak yaptığı işinde de verimsizdi. Kıyafet alırken en büyük bedenleri seçmek zorundaydı.Jared değişikliğe ihtiyacı olduğunu farketti ve zayıflamaya karar verdi.40 Yaşına Girdiğinde 226 Kiloydu – Özel Bir Egzersizle 9 Ayda Böyle Değişti adlı videoyla iyi seyirler.Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.