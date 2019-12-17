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40 yaşına giren manken Tülin Şahin'in paylaşımındaki tesadüf ağlattı

40 gün önce kızı Siena Leyla'yı kucağına alan manken Tülin Şahin'in paylaşımındaki tesadüf okuyanları duygulandırdı. Şahin, 40 günlük bebekken ölümden döndüğünü takipçilerine itiraf etti.

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32

Tülin Şahin, sosyal medya hesabından kızı Leyla ile olan bir karesini paylaştı. 13 Aralık'ta 40'ıncı doğum gününü kutlayan aynı zamanda kızının 40'ının çıktığını da duyuran Şahin, dün yaptığı paylaşımda 40 yıl önce ölümden döndüğünü itiraf etti.

"YENİDEN DOĞDUM"

Siena Leyla ile poz veren güzel model, paylaşımına şu notu düşerek 40 yıl önce geçirdiği kazayı anlatıp "Yeniden doğdum" dedi.

"40 GÜNLÜKKEN KAZA GEÇİRDİM"

İşte Şahin'in duygulandıran o paylaşımı;

"Soruyorlar 39 mu 40 mısın? Kimlik 13.12.1979 Hayata yeniden merhaba demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebek iken annem ve babam ile bir trafik kazası geçiriyoruz. Ve ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüzden benim anneme göre yaşama yeniden merhaba demem 1980. Yeniden doğuş. Peki siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?"

NİSAN AYINDA EVLENMİŞLERDİ

Ünlü manken Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronho ile nikah masasına oturmuştu. Şahin, ilk bebeğini Kasım ayında kucağına aldı.

40 yaşına giren manken Tülin Şahin'in paylaşımındaki tesadüf ağlattı

Tülin Şahin, Manken, Siena, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
KAYSERİLİ ORHAN:BEBEĞİYLE POZ VERİRKEN BİLE ORASINI BURASINI AÇIP SAÇMAKTA NE BİLİİİMMM
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BEKİR:Modernn anne bunlar modernnn. Böyle söylersen bize cahil diyorlar :D
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