40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü

Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde Anna Nakaznykh isimli bir kadın yolculuk yaptığı sırada aracının üzerine üst üste iki kere yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmadı.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Nakaznykh'in arabasının üzerine yıldırım düştüğü anları, başka bir sürücü cep telefonuna kaydetti. İki yıldırımın isabet ettiği araç kullanılamaz duruma gelirken, sürücü kadın ve araçta bulunan diğer yolcular yara almadan çıktı.

AĞIR ŞOK YAŞADILAR

Aracın içinden çıkan kadın sürücü ve diğer yolcular olayın etkisi ile ağır şok yaşadı.

DİĞER SÜRÜCÜLERE SİTEM ETTİ

Yara almadan kurtulan Nakaznykh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, diğer araç sürücülerinin kendisine yardım etmek için durmadıklarından şikayet etti.