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40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı

İzmir'de çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 40 yıl hapis cezası olan kadın, polisin takibi üzerine Basmane Garı'nda yakalandı. Trenden inen kadın yapılan operasyon neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:0740 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı

İzmir'in ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan Seda Babaçörs (31), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SİVİL POLİSLER TAKİP ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası olan Seda Babaçörs'ün Ödemiş ilçesinden tren ile Konak'a geleceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında, sivil polis memurları Basmane Garı'na gönderildi. Verilen eşkal üzerine Babaçörs'ün trenden indiğini belirleyen sivil polisler şüpheliyi takip etti. Polis bir süre sonra, düzenlediği operasyonla Seda Babaçörs'ü yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyete götürülen Babaçörs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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