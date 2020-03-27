Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan firari kadın yakalandı.

27.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:15

Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi kadın, cezaevi firarisi kocası ile birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 28 Şubat günü saat 00.45 sıralarında Sancaktepe 'de bir adrese operasyona düzenlendi. Operasyonla, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan Ceylan K. (29) isimli kadın ile, onunla imam nikahlı olduğu ve aynı evde yaşadığı öğrenilen cezaevi firarisi Özgür K. kıskıvrak yakalandı.

100'ÜN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI, 40 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan Ceylan K.'nin, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma gibi suçlardan yüzün üzerinde kaydı bulunduğu öğrenildi. Ceylan K.'nin ayrıca, adli makamlarca hakkında çıkartılan 36 farklı yakalama emri ve işlemiş olduğu bu suçlardan dolayı 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ceylan K. ve dini nikahlı eşi Özgür K. işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edildi.

Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:23: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 207'nci gününde - Haberler 13:20: Polis araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Haberler 13:19: Beylikdüzü'nde bir iş yerinde silahlı çatışma yaşandı. - Haberler 13:16: Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest - Haberler 13:14: Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:36: Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu - Haberler 11:35: İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı