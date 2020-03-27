Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı Cezaevi firarisi eşiyle yakalanan kadının 100'ün üzerinde suç kaydı olduğu ortaya çıktı Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi kadın, cezaevi firarisi kocası ile birlikte yakalandı.

27.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:12
40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı
Cezaevi firarisi eşiyle yakalanan kadının 100'ün üzerinde suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İSTANBUL - Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan suç makinesi kadın, cezaevi firarisi kocası ile birlikte yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 28 Şubat günü saat 00.45 sıralarında Sancaktepe'de bir adrese operasyona düzenlendi. Operasyonla, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan Ceylan K.isimli kadın ile, onunla imam nikahlı olduğu ve aynı evde yaşadığı öğrenilen cezaevi firarisi Özgür K. kıskıvrak yakalandı.
100'ün üzerinde suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası
Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan Ceylan K.'nin, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma gibi suçlardan yüzün üzerinde kaydı bulunduğu öğrenildi. Ceylan K.'nin ayrıca, adli makamlarca hakkında çıkartılan 36 farklı yakalama emri ve işlemiş olduğu bu suçlardan dolayı 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Ceylan K. ve dini nikahlı eşi Özgür K. işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edildi. 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

Haberin Videosu :

40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" - Haberler 22:49: Manisa Emniyeti'nden otobüslerde korona virüs denetimi - Haberler 22:49: Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 22:44: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli - Haberler 22:43: Kazaya neden olan sürücü kaçtı - Haberler 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler