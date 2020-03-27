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40 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

İSTANBUL'da polisin düzenlediği operasyonda hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ceylan K. polis tarafından yakalandı.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:33
İSTANBUL'da polisin düzenlediği operasyonda hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ceylan K. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin birlikte yakalandığı erkek arkadaşı Özgür K.'nın da cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Ceylan K.'nın bugüne kadar işlediği suçlar arasında hırsızlık, hükümlünün kaçmasına yardım, çocuk kaçırma, sahtecilik ile yaklaşık 100 polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir aydır sürdürülen çalışmalar sonucu Ceylan K.'nın izi Sancaktepe ilçesinde bulundu. Polis geçtiğimiz günlerde Ceylan K.'nın bulunduğu tespit edilen eve baskın yaptı. Baskında Ceylan K. ile aynı evde bulunan erkek arkadaşı Özgür K.'yı gözaltına aldı.
ADETA SUÇ MAKİNESİ
Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Ceylan K.'nın hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik, yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından hakkında çıkarılan 36 ayrı yakalama kararı ile arandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında bu suçlardan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Kadın şüphelinin daha önceden 100 kez polise geliş kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliyle birlikte yakalanan erkek arkadaşı Özgür K.'nın da cezaevi firarisi olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 40 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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40 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN YAKALANDI

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