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40 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı. Polis yaptığı incelemede 62 yaşındaki katil zanlısı James Curtis Clanton'ın izine Florida'da rastladı

17.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:4040 yıl önce işlenen cinayet genetik soy bilimi sonucu aydınlatıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde yaklaşık 40 sene önce yaşanan bir cinayet vakası genetik soy bilimi ve DNA testi sonucu aydınlatıldı.

16 Ocak 1980 tarihinde 21 yaşındaki Helene Pruszynski kaçırılmasının ardından cinayete kurban gitmişti. Ancak polis tüm aramalarına rağmen katilin izini bulamadı. O dönemde olay mahallinde bulunan bazı kanıtlar günümüzün teknolojisiyle yeniden incelendi. Yapılan DNA testi sonrası polis eldeki bulguları, "kamu genetik soy bilimi veri tabanında" bulunan bazı kişilerle eşleştirdi. Bu kişiler katil zanlısı James Curtis Clanton'ın Denver şehrinde yaşayan akrabalarıydı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Genetik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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