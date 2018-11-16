40 Yıl Sonra Soykırımdan Suçlu Bulundular

Kamboçya
'da iktidardan düşeli 40 yıl olan ve dönemlerinde 1 milyon 700 bin insanın ölümünden suçlu bulunan Pol Pot
'un gaddar komünist rejimi Kızıl Kmerlerin yaşayan liderlerinden Khieu Samphan ve Nuon Chea'nın soykırım suçlu işlediğine karar verdi. Komünist diktatör Pol Pot'un 2. komutanı 92 yaşındaki Nuon Chea ve Pol Pot'dan sonra devlet başkanlığı yapan 87 yaşındaki Khieu Samphan, Kamboçya mahkemesi tarafından soykırım ve insanlık suçu işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kızıl Kmerler 1977 ile 79 arasındaki yönetimleri sırasında 1 milyon 700 bin kişiyi öldürmek veya ölümüne yol açmaktan suçlanıyordu. Nuon Chea ve Khieu Samphan daha önce yargılandıkları insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Bugünkü mahkeme ise soykırım davasıydı. Kamboçya mahkemesi, Kızıl Kmer yönetiminde hayatta kalan son üst düzey yöneticileri Nuon Chea ve Khieu Samphan'ı öldürme, yok etme, esirleştirme, siyasi ve ırka dayalı olarak sınır dışı etme, işkence, zulüm, dine karşı baskı kurma, toplu tecavüz, devlet politikası olarak zorla evlendirmekten suçlu buldu. Mahkeme, Kızıl Kmerlerin Komünist diktatörü Pol Pot'un sağ kolu olarak tanımladığı Nuon Chea'yı Cham Müslümanlarına, Vietnamlılara ve önceki Kmer devlet memurlarına karşı soykırım yapmaktan suçlu bulurken Cham halkının soykırımına katılmaktan suçsuz buldu.
(İHA)
Kamboçya,Pol Pot