40 yıldır bisiklet tamir ediyor

40 yıldır bisiklet tamir ediyorBATMAN - Batman 'da bisiklet tamirciliği yapan Mehmet Can Uyanık, baba mesleğini sabır ve aşkla yaklaşık 40 yıldan beri sürdürüyor. Batman Cumhuriyet Mahallesi 5. Cadde'de yaptığı bisiklet tamirciliğini babasından öğrenen 47 yaşındaki Mehmet Can Uyanık, okul hayatını yarıda bırakarak baba mesleği olan bisiklet tamirciliğini seçti. Direğin önüne gelip babasını uzaktan seyrettiğini anlatan Uyanık, 8 yaşından beri bu mesleği çok severek devam ettirdiğini belirtti. Uyanık, "Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Babamın mesleğidir. Bu mesleği seviyorum. 8 yaşından itibaren babamın elinin altındayım. Okulda okumadım, okuma yazmayı askerden geldikten sonra öğrendim. Bir sene okula gittim daha sonra terk ettim ve bu işe başladım. Babamın elinin altında çalışmayı çok seviyordum. Babam bazen bana kızardı yine babamı takip ederdim. Direğin önüne gelip babamı uzaktan seyrederdim. 'Keşke babam bana kızmasa da ona yardım edeyim' diye beklerdim" dedi.Çocuklarının da bisiklet hastası olduğunu söyleyen Uyanık, "Çocuklarım da bisiklet hastası tıpkı benim gibi. Meslektaşlarım da bilir her sene onların bisikletlerini değiştiririm. Biraz kullandıktan sonra satıyorum çeşit çeşit kullanıyorlar. Çocuklarımın gözünde bir şey kalmasın. Kullanmadıkları bisiklet kalmasın. Bu mesleği bir gün yapmadığım zaman o gün ölüyüm. Benim babam hepimizle gurur duyuyor hepimizi de sanatkar yaptı. Kardeşlerimin içinde bu sanatı öğrenmeyen yok. Ekmeğimizi taştan çıkaran insanlarız. Arada bir dükkana gelir bizi kontrol eder. Biz ona saygı duyuyoruz, o da bize sevgi veriyor" ifadesinde bulundu.