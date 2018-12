40 Yıldır Deriyi "Mest" Ediyor - Konya

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:53



MELİKE KINACI - Konya 'da 40 yıldır deriden mest yapan 53 yaşındaki Muammer Can , soğuktan korunmak, abdest alımını kolaylaştırmak için ayağa giyilen mestleri yurt dışına da satıyor.Babasından kalan mesleğini devam ettiren, 13 yaşından beri deri mest yapan ve çevresinde "Mestçi Muammer" adıyla anılan Muammer Can, Hazreti Mevlana 'nın 745. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde açılan sergi alanında yaptığı ürünleri sergiliyor.Mesleğe çok küçük yaşlarda babasının tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanında başlayan Muammer usta, üzerine mesh edilebilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak mestleri, müşteri talebini artırmak için çeşitlendiriyor.Koyun derisinden yaptığı mestleri makine kullanmadan dikerek geçimini bu işten sağlayan Can, el işçiliği mestlerin fabrikasyon ürünlere göre daha çok rağbet gördüğünü söylüyor."Bizimki el işçiliği ve yüzde yüz deri"Muammer Can, AA muhabirine, yurt içinde satışının yanı sıra Belçika Özbekistan ve Gürcistan gibi ülkelere yaptığı mestleri sattığını söyledi.Mestin yanı sıra deri ayakkabı ve çanta üretimi de yaptığını anlatan Can, "Mestleri, taklitleri çıkmasın diye patentlerini dahi alarak üretiyorum. Kendimi geliştirerek yeni mest modelleri çıkardım. Bizimki el işçiliği ve yüzde yüz deri. Müşterilerimiz çok memnun. Ayrıca internet sitelerimiz var, oradan da yardımcı oluyoruz." diye konuştu."Koyun derisinden yapıldığı için yumuşak ve esnek"Dana derisinden çanta, koyun derisinden ise mest yaptığını belirten Can, şöyle devam etti:"Mest abdest için çok güzel bir ürün. İnsanlar genellikle ihtiyarladıklarında ayakları üşümesin diye kullanıyorlar. Abdest alırken büyük kolaylık oluyor. Ancak bazı sebeplerden mest geçmişte kalmaya başladı. Kullanımı azaldığı için model çeşitliliğine önem vermeye başladık. Şimdi arabalar, evler kaloriferli. Öyle olunca mest kullanımı azaldı. Biz de değişik modellerde mestler yapalım, insanlar tercih etsin diyoruz. Patenti de kendimize ait, üst kısmı dalgıç kumaş, esnek, alt kısmı teri emen deri malzemeden mestler yapıyoruz. Koyun derisinden yapıldığı için yumuşak ve esnek, giyen rahat eder."Can, ailenin son "mestçisi" olduğunu dile getirerek, "Benden sonra bu mesleği devam ettirecek biri yok. Kardeşim dahi uğraşmaz bununla. Bu iş emek ister, bir de biraz ustalık, incelik, sabır ister. Sabır olmazsa hayatta hiçbir şeyi başaramazsınız." ifadelerini kullandı.