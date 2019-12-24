Haberler » Güncel » 40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor - Haber

40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.

24.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:32 40 yıldır dut ağacı kütüklerini saza dönüştürüyor
'nin ilçesinde 67 yaşındaki Ahmet Erdevir, atölyeye çevirdiği evinin bir köşesinde 40 yıldır dut ağacı kütüğünden saz yapıyor.

Ahmet Erdevir, 40 yıl önce merakla başladığı saz ve bağlama yapma işine, atölyeye çevirdiği evindeki odasının bir köşesinde ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Saz ustası yaşlı adam vatani görevini yaptıktan sonra, askerdeyken tanıştığı bir arkadaşından saz yapmayı öğrendi. 40 yıl önce başladığı işten hala geçimini sağlayan Ahmet Erdevir bir ayda 10 tane saz yaptığını belirtiyor.

Asker arkadaşı sayesinde mesleği öğrendiğini belirten Erdevir, "40 yıldan bu yana saz yapıyorum. Saz ile geçiniyorum. Eskiden tellerini de takardım da şimdilerde takmaz oldum. Sadece saz teknesini yapıyorum. Yaptığım sazları Adana, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyorum" dedi.

En iyi sazın dut ağacının özünden olduğunu söyleyen Ahmet Erdevir, "Dut ağacı güzel ses verir. Ağacı, kütüğü alıyorum önce. Kalıbını çıkarıyorum çiziyorum. Daha sonra motorlu testerem var onunla kesiyorum. Sonra keser ile oyuyorum belirli bir şekli aldıktan sonra ise kesici aletle oyuyorum saz şeklini alıyor. Bir sazı ortalama 3 günde yapıyorum. Ayda 10 bazen 12 saz yapıyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:52   Doğu Anadolu için fırtına, Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı - Haber
12:52   Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret - Haber
12:52   İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı - Haber
12:52   Kırıkkale'de girişimcilere "Melek Yatırımcılık Sistemi" anlatıldı - Haber
12:51   Bahçeye uçan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 12:53:42