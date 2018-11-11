40 Yıldır Maratonda Koşuyor

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nda koşan Aydın
Polat, 40 senedir bu organizasyonda yer aldığını ifade etti.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. 63 yaşındaki Aydın Polat, 40 yıldır bu maratona katıldığını belirterek "40 senedir koşuyorum. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemden bu yana burada yürüyorum. Bugüne kadar bütün maratonlar çok güzeldi. Gençlere tavsiye ediyorum. Sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakıp spor yapsınlar. Sağlık için bunu yapmalılar. Hepsine tavsiye ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
11 Kasım 2018 Pazar 13:10