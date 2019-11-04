Etkinliğe Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu ÜyesiAdana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kızılay gönüllüsü Final Okulları tarafından her yıl gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına bu yıl da öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay görevlileri tarafından kan bağışının önemi konusunda bilgilendirme yapılan etkinlikte, el emekleriyle Kızılay'ın sembolleşen beyaz üzerine al hilal logolu keplerini yaptı.

Kızılay gönüllüsü ve 40 yıllık kan bağışçısı olan Şevket Ertem,Türk Kızılayı'nın, ulusal ve uluslararası alanda kendini ispatlamış bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, özellikle çocuklara Kızılay'ı ve Kızılaycılığı anlatmaya verdikleri öneme değindi. Ertem, düzenli olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

''Tam 40 yıldır Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunan bir Kızılay gönüllüsü olarak, tüm gençlerimizi, kan vermeye uygun olan tüm vatandaşlarımızı, bağış yapmaya davet ediyorum. Bu bağışlarla, tanımadığınız, Türkiye'nin herhangi bir yerinde ihtiyacı olan bir insana yardımcı olabilmenin gururunu ve mutluluğunu herkesin yaşamasını dilerim.

Ramazan Saygılı ise Şevket Ertem, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere, toplumsal farkındalığı artırmak için yaptıkları etkinlikten ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza küçük yaşlarda Kızılay sevgisi ve bilinci aşılamak bizleri çok mutlu ediyor" diye konuşan Ramazan Saygılı, Kızılay'a kan bağışında bulunmak için sıraya giren ve çocuklara iyi örnek olan tüm veli ve öğretmenlere minnettar olduğunu belirtti.