Haberler » Güncel » Haber

400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

Kumluca'da 400 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

17.09.2019 15:31400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı
Kumluca'da 400 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kumluca'da Ayşe ve Ali Çivi çiftinin ilk bebekleri 6 aylık ve 400 gram olarak dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba Ali Çivi, bebeklerinin yaşaması için Allah'a dua ettiklerini söyledi. Çivi, "Bebeğimiz için doktorlarımız seferber oldu, bebeğimizin yaşaması için ellerinden geleni yaptılar. İnşallah bebeğimiz yaşar, doktorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:43 Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu (2)
20:43 Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)
20:42 Nihat Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
20:42 Merhum Başbakan Adnan Menderes için mevlit okutuldu
20:40 Kimliğini kaybedip dolandırıcıların kurbanı olan kişi 100 dosyadan yargılanıyor
20:38 Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)
20:37 Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)