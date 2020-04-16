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400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 55 haneli İntepe mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile karantina altına alındı.

16.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:34
400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bulunan 55 haneli İntepe mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile karantina altına alındı.
Gaziantep'in Nizip İlçesi İntepe Mahallesinde ikamet eden bir şahsın Covid 19 hastalığı belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli Mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile Karantina altına alındı. 400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Karantina, İntepe, Nizip, Yerel
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