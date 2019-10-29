Haberler » Güncel » 400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.

29.10.2019 23:08
Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.
Etkinlik için Fetihtepe Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde toplanan vatandaşlar, 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, vatandaşları selamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Vatandaşlar da yol boyunca evlerinden ve iş yerlerinden bayrak sallayarak yürüyüşe katılanları selamladı.
Yürüyüşün ardından, Beyoğlu Festival Alanı'nda şarkıcı Kutsi konser verdi.
400 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:57 İzmir'de çocuk parkının yakınındaki metruk binada ceset bulundu
02:57 - Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı
02:48 Nazilli'de cumhuriyet bayramı coşkusu
02:37 Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açıldı
02:35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
02:26 Cumhuriyet bayramı'nın 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı
02:19 - Çin'in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş
30.10.2019 03:03:06