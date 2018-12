400 Metreyle Servisten Yararlanamayan Öğrencilerin Yol Çilesi

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08



AYDIN'ın Köşk ilçesinin kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde yaşayan 9 ilkokul öğrencisinin velileri, çocuklarının kış şartlarında her gün gidiş ve dönüş toplam 5 kilometre yol yürüdüklerini söyleyerek, servis konulmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin evlerinin okula mesafesinin iddia edildiği gibi 2,5 kilometre değil 1,6 kilometre olduğunu, taşımalı eğitim için en az 2 kilometre uzaklık gerektiğini belirtti. Yetkililer, yine de gelecek yıl için yeni bir ölçüm yapılacağını kaydetti.Köşk'ün 300 nüfuslu kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde, dağınık yerleşimin olduğu 15 haneli İmamlar mevkiinde yaşayan Ketenyeri İlkokulu'nun 9 öğrencisi, kış şartlarında okula yürüyerek gidip gelmekte güçlük çekiyor. Saat 08.30'daki derse yetişmek için her gün 2.5 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını öne sürülen öğrenciler, çıkışta da aynı yoldan evlerine dönüyor. Okul yolunda çile çektiklerini belirten öğrencilerden Emre Kaygın (9), "Okula gidiş- geliş için her gün 5 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Yolda zaman zaman köpekler peşimizden kovalıyor. Korkuyoruz. Bu nedenle de okula servisle gitmek istiyoruz" dedi.Bir diğer öğrenci İbrahim Kaygın (9) ise okula giderken uzun süre yürümek zorunda kaldığı için bacaklarının ağrıdığını belirtip, "Yorulduğumuz için gelirken bazen yolda dinleniyoruz. Sırf bu yüzden okuldan soğudum, hiç gitmek istemiyorum" diye konuştu. Diğer öğrencilerden Kemal Önal (9) ve Nurten Kaygın (6) da okula servisle gitmek istediklerini söyledi.'3 ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ VAR'Çocukların yaya olarak okula gitmesini kabullenemediklerini belirten velilerden Nurullah Kaygın, "Bulunduğumuz İmamlar mevkiinde 9 ilkokul öğrencisi var. Okul yaşadığımız yere 2,5 kilometre mesafede olduğu için çocuklar her gün sabah akşam bu yolu yürüyerek inip çıkmaktalar. Yıllardan beri bu şekilde öğrenciler okula gidip, geliyor. Biz bu soruna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hemen karşı tarafımızdaki evlerde 3 ortaokul öğrencisi var. Bulunduğumuz yere 4 kilometre mesafedeki Cumayeni Mahallesi'ndeki Cumayeni Ortaokul'nda öğrenim görüyorlar. Okullarına servisle, gidip geliyorlar. Bu servis, ilkokul öğrencilerinin okulunun önünden geçiyor. Ama bizim çocuklarımız yararlanamıyor. Evde olduğumuz zamanlarda kendi imkanlarımızla çocuklarımızı okula, götürüp getirebiliyoruz. Ama işimiz olduğunda, mecburen yürüyerek gidip, geliyorlar. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bir çözüm üretilmemesi halinde çocuğumu okula göndermeyeceğimi söyledim. 'Çocuğunu okula göndermek zorundasın' dediler. Biz çocuklarımızı okula göndermek zorundaysak onlar da bize servis aracı vermek zorunda" diye konuştu.'SERVİS İSTİYORUZ"Öğrenci velisi Yakup Kaygın ise "Havalar, her gün güzel olmuyor. Bunun yağmuru, çamuru ve soğuğu var. Çocuğumun başına okul yolunda bir şey gelsekim görecek kim haber verecek, bunun sorumlusu kim olacak? Sıkıntımız büyük. Biz bu sorunun çözülmesi için servis istiyoruz. Şu anda her imkan var, devletimiz de bu sorunu çözebilir" diye konuştu.GELECEK YILIN PLANINA ALINACAKKöşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Öğrenci velileri 28 Kasım tarihinde bize gelip, durumu bildirdi. Okul yolu, velilerin dediği gibi 2,5 kilometre değil 1,6 kilometre. Taşımalı sistemden yararlanabilmeleri için mesafenin okula 2 kilometre olması gerekiyor. Ancak biz yapılan müracaatları göz önünde bulundurarak gelecek yıl bunun ölçümünü tekrar yaparak gerekli düzenlemeyi yapacağız. Bu öğrencilerin gelecek yılki taşımalı servisten yararlanmaları için çalışma yapacağız" denildi.