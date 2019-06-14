14.06.2019 12:29
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400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan ve insanın içine girebileceği şekilde gövdesi boş olan yaklaşık 400 yıllık tarihi meşe ağacının Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi. Kocabaş, "Birçok meraklı vatandaş gövdesi boş asırlık meşe ağacını görmek için buraya gelip içine girerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının zarar görmeden gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kocabaş, Hisarcık, Kütahya, Güncel

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